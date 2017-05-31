Украинский провайдер заблокировал российские соцсети в Крыму

Украинский интернет-провайдер «Воля» с 31 мая заблокировал доступ к российским соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к сервисам «Яндекс» и Mail.Ru для жителей Крыма. Об этом пишут Sevastopol.su и «Крым. Реалии».

В сообщении компании для абонентов говорится, что доступ к ресурсам ограничен согласно указу президента Украины Петра Порошенко от 15 мая.

Указ ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против ряда российских интернет-сми и популярных соцсетей.

По данным симферопольского издания 3652.ru, провайдер «Воля» после присоединения Крыма к России продолжил работу на полуострове, пройдя перерегистрацию.

На сайте компании упоминаний о том, что она работает в Крыму, нет.