Володин рассказал о явке на заседания 97% депутатов

После введения крупных штрафов за прогулы на пленарные заседания Госдумы приходят 97% депутатов, остальные приносят заявления о пропуске за свой счет. Об этом сообщил РБК спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам спикера, он регулярно подписывает 10-15 заявлений от депутатов на пропуск заседания за свой счет — просто так прогуливать никто не решается. За прогул заседания без объяснительной из зарплаты депутата вычитается около 60 тысяч рублей, за пропуск по заявлению — примерно 17 тысяч.

Володин считает, что «все вопросы, которые требовали изменений в регламент, решены», и до конца года никаких глобальных изменений в организации депутатской работы уже не будет.

Спикера устраивают и дисциплина, и работа над качеством законопроектов, и взаимоотношения с другими органами власти, в частности с правительством.