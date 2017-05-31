31 мая 2017, 13:03
В Исаакии назначен новый директор
Исполнять обязанности директора музея-памятника Исаакиевский собор начала писательница Ирада Вовненко. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее она занимала пост замдиректора по связям с общественностью.
Вовненко была представлена коллективу музея в новом качестве.
Между тем прежний директор музея Николай Буров обратился к подчиненным с прощальным письмом. Он выразил коллегам благодарность за совместную работу.
Отметим, что Буров объявил об уходе с поста в апреле, объяснив это тем, что собор перейдет в ведение Русской православной церкви.
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