В Исаакии назначен новый директор

Исполнять обязанности директора музея-памятника Исаакиевский собор начала писательница Ирада Вовненко. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее она занимала пост замдиректора по связям с общественностью.

Вовненко была представлена коллективу музея в новом качестве.

Между тем прежний директор музея Николай Буров обратился к подчиненным с прощальным письмом. Он выразил коллегам благодарность за совместную работу.

Отметим, что Буров объявил об уходе с поста в апреле, объяснив это тем, что собор перейдет в ведение Русской православной церкви.