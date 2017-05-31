Новый президент Сербии принес присягу

Бывший глава сербского правительства Александр Вучич принес присягу и вступил в должность президента страны. Об этом пишет Blic.

Накануне Вучич ушел в отставку с поста премьер-министра. На апрельских президентских выборах Вучич ​ получил 55,08% голосов.

Срок полномочий президента в Сербии — пять лет.

На инаугурации присутствовал уходящий президент Томислав Николич, а также другие бывшие руководители страны — Милан Милутинович и Зоран Лилич.