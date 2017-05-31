31 мая 2017, 16:43
Новый президент Сербии принес присягу
Бывший глава сербского правительства Александр Вучич принес присягу и вступил в должность президента страны. Об этом пишет Blic.
Накануне Вучич ушел в отставку с поста премьер-министра. На апрельских президентских выборах Вучич получил 55,08% голосов.
Срок полномочий президента в Сербии — пять лет.
На инаугурации присутствовал уходящий президент Томислав Николич, а также другие бывшие руководители страны — Милан Милутинович и Зоран Лилич.
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