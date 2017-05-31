Захарова попросила Кадырова организовать финскому журналисту поездку в Чечню

Корреспондент финской телекомпании Yle в Москве Эрка Микконен в ходе брифинга в МИД РФ спросил о положении геев в Чечне, а также о том, как эта проблема влияет на отношения России и ЕС, передает РИА Новости.

В ответ официальный представитель МИДа Мария Захарова посоветовала журналисту съездить в Чечню, чтобы самому разобраться с этим вопросом.

«Уважаемый господин Кадыров! У нас сегодня на брифинге присутствует представитель финского телевидения Эрка Микконен, которого очень интересует тема наличия в Чечне геев или их отсутствия. <…> Не могли бы вы организовать непосредственно этому журналисту ознакомительную поездку в Чеченскую республику, где он сможет найти ответы на все интересующие его вопросы», — заочно обратилась Захарова к главе республики Рамзану Кадырову.

Она также посоветовала журналисту поговорить с представителями неправительственных организаций и сделать «нормальный репортаж» по теме.

«Съездите в Чечню, пообщайтесь с представителями НПО, с местными журналистами и сделайте нормальный репортаж. Почему вы политизируете эту тему? Понимаю, что тема любимая. Съездите туда», — цитирует Захарову ТАСС.