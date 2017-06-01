Покупатель РБК пообещал «пока никого не менять» в руководстве холдинга

Владелец группы ЕСН Григорий Березкин, получившей разрешение ФАС на покупку РБК, пока не планирует производить перемены в медиахолдинге, сообщает«Интерфакс».

«Пока никого менять в РБК не планируем, компания работает, на мой взгляд, неплохо. Минимум изменений - это лучшее, что может быть», - сказал Березкин журналистам в четверг в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Он выразил надежду на скорое завершение сделки, сказав, что «ничего принципиального не осталось».

Березкин заявил, что пока не может сказать точную дату по сделке в связи с соответствующей договоренностью с владельцем РБК Михаилом Прохоровым, «но это не за горами». Также он добавил, что не обсуждал ни с кем во власти покупку РБК.

Миллионер также опроверг информацию об объединении в один холдинг РБК и другие свои медиа-активы, среди которых газеты «Комсомольская правда» и Metro. «Такого я не планирую. Меня кто-то неправильно понял», - пояснил Березкин.

26 мая стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) дала разрешение структуре ЕСН миллиардера Григория Березкина на покупку 65,43% голосующих акций ПАО «РБК» у «Онэксима» Михаила Прохорова.