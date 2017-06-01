Путин отпразднует день рождения своего «личного повара»

Президент России Владимир Путин отметит день рождения своего «личного повара», российского бизнесмена Евгения Пригожина, передает РИА Новости.

«Сегодня (1 июня) день рождения у повара Путина... Путин его сегодня будет праздновать», — цитирует агентство пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Компания бизнесмена «Конкорд М», по данным РБК, поставляет питание для Управления делами президента России. Также комбинат питания бизнесмена поставляет 90% обедов в московские школы.

Также структуры Евгения Пригожина являются вероятными инвесторами крупнейшего в России медиахолдинга с аудиторией свыше 36 млн человек в месяц. Речь идет о 16 порталах, которые связаны друг с другом либо общим руководителем, либо общим адресом, либо уникальным идентификатором сервисов Google. Изначально их редакции находились по адресу так называемой «фабрики троллей», сотрудники которой размещали в Сети лояльные власти комментарии.

В октябре 2016 года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального обратился в ФСБ с просьбой проверить Евгения Пригожина, а также связанные с ним компании.

В заявлении отмечалось, что миллиардер организовал сообщество, занимая высшее положение в преступной иерархии (часть 4 статьи 210 УК РФ), а связанные с ним компании только за последние 5 лет получили госконтракты на сумму более 201 млрд рублей.