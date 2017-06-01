Путин заявил о готовности России продать Турции ЗРК С-400

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова продать Турции дальнобойные зенитные ракетные системы С-400, а вопрос локализации производства в Турции будет определяться готовностью турецкой промышленности, сообщает ТАСС.

«Мы обсуждали возможность продажи систем С-400. Мы к этому готовы. Что касается кооперации, то это отдельный вопрос, связанный с готовностью турецкой промышленности. Мы такую технику пока за границей нигде не производим», — заявил Путин 1 июня на встрече с руководителями мировых информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума.

Российский президент напомнил о длительных сроках ряда совместных военных программ, приведя в пример ракету BrahMos, которую Россия производит совместно с Индией. «Так это десятилетиями происходит, потому что это требует большой подготовки технологической и подготовки кадров. Но в принципе ничего невозможного нет. К поставкам этих новейших систем и самых эффективных систем мы готовы, пожалуйста. Президент Эрдоган об этом знает, и наши военные знают, и турецкие военные тоже», — заключил президент.

Первые заявления о намерении турецких военных получить С-400 появились осенью 2016 года. Весной 2017-го вопрос неоднократно обсуждался на высшем уровне, в том числе дважды (в марте и в мае) — на двусторонних встречах Путина и Эрдогана. Россия предложила Турции приобрести зенитный ракетный комплекс С-400 по цене 500 млн долларов за дивизион.

Сейчас, по данным источников, идут переговоры о продаже Турции четырех дивизионов С-400, Однако пока у сторон нет согласия в цене. Еще один спорный момент — это электронная начинка С-400, в которую Россия добавит блок на российские и сирийские войска.

Ранее ТАСС со ссылкой на собственные источники, сообщало, что переговоры о поставках Турции С-400 затянулись еще и потому, что Анкара настаивает на передаче части технологий и совместном производстве некоторых частей этих ЗРК, в чем Россия категорически отказала.

С-400 «Триумф» — многоканальная дальнобойная ЗРС, оснащенная несколькими типами ракет различной дальности. Разработана в 2000-е годы в НПО «Алмаз», на вооружение принята в 2007 году. По утверждениям производителя, С-400 способна поражать самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, а также крылатые ракеты и тактические баллистические ракеты с максимальными скоростями до 4,8 километра в секунду.