Банки нашли лазейку в законе о коллекторах

Банки нашли способ обойти закон о коллекторах, ограничивающий частоту встреч кредиторов с должниками. Для этого с желающими получить кредит заключается дополнительное соглашение, которое позволяет кредиторам самим устанавливать частоту взаимодействия при реструктуризации просроченной задолженности, сообщает «Коммерсантъ».

О возможности заключения допсоглашения, позволяющего сделать более частыми встречи должников с коллекторами, говорится в новой редакции закона. На деле же дополнительное соглашение подписывают еще до наступления факта просрочки. В частности, так поступают Московский кредитный банк, Тинькофф-банк, банк «Восточный», указывает издание. Использование опции также рассматривают в Промсвязьбанке и «Русфинанс-банке».

Банкиры заявляют, что допсоглашение необходимо на случай технических неполадок или установления критериев успешности диалога с клиентом. Однако сами коллекторы опасаются, что Федеральная служба судебных приставов может привлечь из за это к административной ответственности и в конечном счете исключить из реестра.

Ранее сообщалось, что микрофинансовые организации придумали способ обойти правило не беспокоить должника в ночное время. Теперь они делают рекламные рассылки по ночам с информацией о новых продуктах, дополняя их напоминанием погасить задолженность. Формально при этом они закон не нарушают.

Закон о защите прав физлиц при взыскании долгов вступил в силу 1 января 2017 года. Он ограничивает коллекторскую деятельность. В частности, коллекторы не смогут беспокоить должников телефонными звонками больше раза в сутки и чаще двух раз в неделю, а сами звонки запрещается осуществлять с 22:00 до 8:00. Личные встречи коллектора с должником не должны проходить чаще раза в неделю.

Закон также запрещает коллекторам скрывать номер телефона, с которого они звонят должнику, то же требование касается и адресов электронной почты. Документы и аудиозаписи, подтверждающие общение коллекторов с должниками, должны храниться три года.