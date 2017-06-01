Казахстан обогнал Россию в рейтинге самых конкурентоспособных экономик

Россия опустилась на две позиции в рейтинге самых конкурентоспособных экономик. В итоге ее обогнал резко улучшивший свои позиции Казахстан, сообщает РБК.

В ежегодном рейтинге самых конкурентоспособных экономик мира по версии швейцарской бизнес-школы IMD Россия опустилась с 44-го места на 46-е - это самая низкая ее позиция в рейтинге с 2012 года.

Первую строчку в рейтинге второй год подряд занял Гонконг. На втором и третьем местах — Швейцария и Сингапур. США опустились с третьей строчки на четвертую — худший результат страны за последние пять лет. Замыкают пятерку самых конкурентоспособных экономик Нидерланды, поднявшиеся на пятое место с восьмого.

За год Россию по конкурентоспособности обогнали Индонезия и Казахстан, выше России расположились и Саудовская Аравия с Кипром, для которых IMD рассчитала рейтинги впервые.

Резко улучшил свои позиции Казахстан, поднявшись с 47-го места на 32-е. Украина съехала вниз на одну строчку — до 60-го места. Ниже России в рейтинге опустились Турция и Словакия, которые годом ранее Россию опережали. Всего в рейтинге этого года представлено 63 страны.

Авторы рейтинга оценивают конкурентоспособность по 20 параметрам, которые, в свою очередь состоят из 323 разнообразных переменных — от вклада в мировой ВВП, цен на бензин и уровня налоговых ставок до стоимости капитала, прозрачности государственной политики и открытости национальной культуры для иностранных идей.

В пятерке главных достижений России за отчетный год IMD выделяет улучшение динамики ВВП, реального ВВП на душу населения, рост числа потребителей мобильного интернета, увеличение количества иностранных студентов и удешевление рабочей силы.

В пятерке главных антирекордов России за минувший год — ухудшение сальдо платежного баланса, дефицит федерального бюджета, стоимость электричества для промышленных потребителей, более медленное снижение ставки ЦБ по сравнению с инфляцией, а также ухудшение имиджа России за рубежом.

IMD считает, что ключевыми вызовами для России в 2017 году в плане конкурентоспособности будут усиление госсектора, санкции и волатильность нефтяных цен, высокие процентные ставки и переукрепленный рубль, сокращение финансовых резервов правительства, а также социальная нестабильность в преддверии президентских выборов и террористическая угроза.