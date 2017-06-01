Сербия заявила об отказе присоединиться к санкциям против России

Сербия никогда не будет вводить санкции против России, заявил на церемонии открытия Петербургского экономического форума исполняющий обязанности премьер-министра Сербии, министр иностранных дел Ивица Дачич, передает РБК.



Он подчеркнул, что «это политический вопрос и моральный вопрос». «Сербия также не будет менять политику военного нейтралитета», — добавил Дачич.



«Российская Федерация входит в ряд ведущих иностранных инвесторов в экономику Сербии», — отметил и.о. премьер-министра. По его словам, Сербия хочет активизировать сотрудничество с Россией в сфере энергетики, «увеличить объем товарообмена и расширить номенклатуру товаров, участвующих в нем, завершить реализацию существующих и начать новые инфраструктурные проекты».



По словам Дачича, Сербия заинтересована в более масштабном присутствии иностранных компаний и иностранного капитала на собственном рынке. «Я хотел бы подчеркнуть особенно важный факт, что Сербия — одна из редких стран, которая подписала соглашение о свободной торговле как с Российской Федерацией, Белоруссией и Казахстаном, так и с ЕС и Турцией», — подчеркнул и.о. премьера республики.