«Союзмультфильм» выпустит 30 серий мультика о «Простоквашино» по соглашению с Danone

Киностудия «Союзмультфильм» заключила мировое соглашение с французской компанией Danone по поводу использования образа кота Матроскина из советского мультфильма «Трое из Простоквашино», сообщает РБК.

В рамках мирового соглашения «Союзмультфильм» с 2018 по 2020 год произведет 30 новых серий мультфильма о деревне «Простоквашино».

​«Мультфильм будет выполнен в смешанной технике, комбинирующей 2D и 3D, длительность каждой серии — 6,5 минуты», — говорится в сообщении «Союзмультфильма».

Кроме того, подписан лицензионный договор о предоставлении права использования персонажей мультфильма для рекламы и маркетинга продукции компании Danone.

Напомним, что в июне 2016 года министр культуры России Владимир Мединский заявил, что французская компания Danone недобросовестно использует образы персонажей «Союзмультфильма» при изготовлении молочных продуктов под брендом «Простоквашино» и неправильно выплачивает роялти — отчисления за использование образов мультипликационных персонажей.

«В свое время "Союзмультфильм" передал все свои права на персонажей разным компаниям и получал роялти не напрямую от пользователей. Например, компания Danone. Привет ей передаю, будут у вас проблемы. Обещаю. В ближайшее время», — сказал Мединский.