Вступил в силу запрет на управление грузовиками и такси без российских прав

С 1 июня в России вступила в силу новая редакция закона «О безопасности дорожного движения». В соответствии с ней в стране вводится запрет на управление грузовиков, такси и автобусов водителями, не имеющими российских водительских прав, сообщает «Коммерсантъ».

Согласно новой редакции ПДД, водителям с иностранными правами запрещается управлять автомобилем «при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами». К вождению иностранцы будут допускаться только после сдачи экзамена в ГИБДД.

Запрет, по оценкам депутатов Госдумы, коснется десятков тысяч гастарбайтеров по всей стране. Однако перебоев в работе не ожидается: предприятия, перевозящие пассажиров, заявляют, что иностранцев в отрасли работает немного, многие уже имеют российские права, отмечает издание.

Запрет должен был вступить в силу еще в 2014 году, однако его сроки несколько раз переносились из-за необходимости сдачи экзаменов для водителей-иностранцев, уже работающих в России.

Ранее, в марте, в России был изменен порядок замены и выдачи водительских прав. Получить новые права водители теперь могут не только в ГИБДД, но и в многофункциональных центрах (МФЦ).