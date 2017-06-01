Голодец пообещала рост пенсии в России до двух прожиточных минимумов

Повышение пенсии до суммы, равной двум прожиточным минимумам пенсионера вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец назвала «ближайшей перспективной цифрой» развития пенсионной системы, сообщает ТАСС.

«У нас принята стратегия развития пенсионной системы, в которой сказано, что мы должны в ближайшее время выходить на пенсию, равную двум прожиточным минимумам пенсионера. Это в сегодняшних условиях 16,4 тыс. руб. Это наша ближайшая перспективная цифра, дальше мы должны выйти на цифру в 2,5 прожиточных минимума. Мы будем настаивать именно на этих цифрах, потому что мы считаем их и социально оправданными, и экономически приемлемыми», - заявила 1 июня Голодец журналистам.

Ранее «Ведомости» сообщили, что Минэкономразвития России подготовило целевой вариант прогноза до 2035 года, в котором заложило почти нулевой реальный рост пенсий на ближайшие 20 лет.