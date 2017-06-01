Путин утвердил поправки в закон о выборах президента

Российский лидер Владимир Путин утвердил изменения в закон о выборах президента. Соответствующий документ ранее приняла Госдума и одобрил Совет Федерации, сообщает РИА Новости.

Поправки коснутся организации выборов и проведения избирательной кампании. Также президент подписал закон об отмене открепительных удостоверений.

Пакет поправок уточняет правила образования избирательных участков, выдвижения и регистрации кандидатов, проведения предвыборной агитации, финансирования выборов. Документ разрешает вести в помещениях для голосования видеонаблюдение и транслировать изображение.

Избиратель, который будет находиться в день голосования в другом городе или регионе, сможет подать в избирательную комиссию заявление о включении в список избирателей по месту пребывания. После подачи заявления он исключается из списка избирателей по месту своего жительства и если в день голосования все же придет на участок по месту жительства, то сможет проголосовать только по решению участковой избирательной комиссии. Она должна будет убедиться, что избиратель не голосовал на участке по месту пребывания, который указал в заявлении.

Кроме того, закон увеличивает штрафы за неоднократное голосование и другие нарушения, связанные с проведением выборов.

Законы предусматривают исключение пятилетнего срока образования избирательных участков (участков референдума) и устанавливает возможность пересмотра их перечня и границ. В том числе, путем разукрупнения, то есть уменьшения максимальной численности избирателей на участках с 3 тысяч до 1,5 тысячи человек.

Также изменена процедура назначения даты выборов президента. Если второе воскресенье выпадает на совмещенный, послепраздничный или рабочий день в связи с переносом праздников, голосование переносится не на предыдущее, а на следующее воскресенье месяца. В 2018 году это будет 18 марта - в день воссоединения Крыма с Россией.