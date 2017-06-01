Украина потратила на организацию «Евровидения» более 20 млн евро

Украина потратила на проведение в Киеве международного музыкального конкурса «Евровидение-2017» 20,4 млн евро (603 млн гривен), сообщает RT со ссылкой на исполнительного продюсера конкурса Павла Грицака.

При этом поступления от продажи билетов составили примерно 72 млн грн.

«При плане в 44 млн грн. поступлений мы перевыполнили на 65% этот план, у нас поступления составляют примерно 72 млн грн. от продажи билетов», — сказал Грицак, уточнив, что общее количество проданных билетов составляет более 64 тысяч.

Напомним, Россия не приняла участие в конкурсе из-за запрета украинских властей на въезд на Украину российской певице Юлии Самойловой. Российские телеканалы отказались вести трансляцию конкурса.