В Санкт-Петербурге открылся международный экономический форум‍

В Санкт-Петербурге начал работу XXI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который продлится до 3 июня, сообщает ТАСС.

Главной темой форума в этом году является баланс в глобальной экономике.

Участие в форуме подтвердили более 230 руководителей иностранных компаний и около 650 глав российских предприятий, а также главы 75 субъектов РФ. В целом на мероприятие прибудут 12 тысяч участников из 130 стран мира.

В первый день форума участники обсудят стратегию создания национального бренда России. Ожидается, что президент РФ Владимир Путин проведет встречу с руководителями ряда международных суверенных фондов.