Франция не нашла следов причастности российских хакеров к взлому почты штаба Макрона

Французские спецслужбы не обнаружили следов причастности российских хакеров к атакам на предвыборный штаб Эммануэля Макрона, сообщает Associated Press со ссылкой на главу французского Национального агентства безопасности информационных систем (ANSSI) Гийома Пупара.

ANSSI не обнаружило подтверждений того, что за атакой может стоять российская хакерская группировка APT28, которую обвиняли, в том числе, во вмешательстве в выборы президента США, заявил Пупар.

При этом он отметил, что атака была настолько обычной и простой, что ее мог совершить практически любой человек.

В начале мая стало известно, что незвестные хакеры взломали почту штаба Макрона. В сеть было выложено около 9 гигабайт данных. Команда Макрона подтвердила факт утечки.

В ночь перед вторым туром президентских выборов во Франции активисты объявили о «российском следе» в переписке штаба. В ней обнаружили упоминание российской компании «Эврика», которая называет себя подрядчиком Минобороны. Также в метаданных документов нашлось упоминание Георгия Петровича Рошки, в фирме «Эврика» также есть сотрудник с таким именем.

12 мая стало известно, что во взломе почты Макрона заподозрили американских неонацистов.

Макрон победил во втором туре президентских выборов во Франции 7 мая, за него проголосовали 66% избирателей.