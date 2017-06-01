Мемория. Михаил Глинка

1 июня 1804 года родился композитор Михаил Глинка.

Личное дело

Михаил Иванович Глинка (1804 – 1857) родился в селе Новоспасское Смоленской губернии, расположенном в двадцати верстах от города Ельня. Отец его был помещиком. С десяти лет мальчик начал учиться игре на фортепиано и скрипке. В 1817 году его отдали в Благородный пансион при Главном педагогическом институте в Петербурге. Михаил отлично учился, особых успехов достиг в рисовании и иностранных языках. Одновременно он серьезно занимался музыкой с ирландским пианистом и композитором Джоном Филдом, жившим в России с 1802 года, а также с другими преподавателями. Во время летних каникул в усадьбе родителей Глинка исполнял с крепостными музыкантами сочинения Гайдна, Моцарта, Бетховена и других авторов. В 1822 году закончил обучение в пансионе. Летом 1823 года Глинка совершил поездку на Кавказ. С 1824 по 1828 год был помощником секретаря Главного управления путей сообщения.

Первые музыкальные произведения Михаил Глинка создает в 1820-х годах. Уже в 1825 году он пишет знаменитый романс «Не искушай» на стихи Баратынского. В конце апреля 1830 года Глинка уехал за границу. Он побывал в Неаполе, Милане, Венеции, Риме, Вене, Дрездене. Поселившись в Милане, много слушал итальянские оперы. «После каждой оперы, - вспоминал он, - возвратясь домой, мы подбирали звуки, чтобы вспомнить слышанные любимые места». Продолжал работу и над собственными сочинениями. Среди произведений, созданных им в эти годы, выделяются «Секстет для фортепиано, двух скрипок, альта, виолончели и контрабаса» и «Патетическое трио для фортепиано, кларнета и фагота». Глинка знакомится с крупнейшими композиторами того времени: Доницетти, Беллини, Мендельсоном, Берлиозом. В Берлине изучает теорию музыки под руководством знаменитого педагога Зигмунда Вильгельма Дена.

Заграничные занятия Глинки были прерваны известием о смерти его отца. Вернувшись в Россию, он занялся реализацией возникшего еще в Италии плана – создать русскую национальную оперу. По совету Вяземского, Глинка выбрал сюжет о подвиге Ивана Сусанина. В конце апреля 1835 года Глинка женился на Марии Ивановой. («Кроме доброго и непорочнейшего сердца, - писал он матери о своей избраннице, - я успел заметить в ней свойства, кои я всегда желал найти в супруге: порядок и бережливость... несмотря на молодость и живость характера, она очень рассудительна и чрезвычайно умеренна в желаниях»). Композитор поселился в родовом имении, посвящая почти все свое время работе над оперой.

Премьера оперы «Жизнь за царя» состоялась 27 ноября (9 декабря) 1836 года. Годы после постановки первой оперы стали временем признания Глинки в России и за рубежом. В это время им были написаны многие замечательные произведения. На стихи Нестора Кукольника Глинка создал цикл из двенадцати романсов «Прощание с Петербургом» и романс «Сомнение». Тогда же были сочинены лучшие романсы на стихи Пушкина – «Я здесь, Инезилья», «Ночной зефир», «В крови горит огонь желанья», «Я помню чудное мгновенье». Были романсы и на стихи Жуковского и Дельвига. Как руководитель придворной певческой капеллы Глинка ездил по стране в поисках хороших голосов (эту должность он занимал до 1839 года).

В 1837 году Глинка начал работу над оперой «Руслан и Людмила». Из-за смерти Пушкина он был вынужден обращаться к другим поэтам с просьбой сочинить либретто. Среди них были Нестор Кукольник, Валериан Ширков, Николай Маркевич и другие. Итоговый текст принадлежит Ширкову и Константину Бахтурину. Туда вошли некоторые фрагменты поэмы, но в целом он написан заново. Глинка и его либреттисты внесли ряд изменений в состав действующих лиц. Исчезли одни персонажи (Рогдай), появились другие (Горислава), подверглись некоторой переделке и сюжетные линии поэмы. Опера писалась Глинкой в течение пяти лет с большими перерывами: она была закончена в 1842 году. Премьера состоялась 27 ноября (9 декабря) того же года на сцене Большого театра в Петербурге ровно через шесть лет после премьеры первой оперы. Если жанр «Жизни за царя» Глинка обозначил как «отечественная героико-трагическая опера», то вторую свою оперу он назвал «большая волшебная опера». По словам Глинки, публика приняла оперу «очень недружно», император и его двор демонстративно покинули зал до окончания представления. Фадей Булгарин резко критиковал оперу в печати. В поддержку Глинки выступил Одоевский. Он писал: «...на русской музыкальной почве вырос роскошный цветок, - он ваша радость, ваша слава. Пусть черви силятся всползти на его стебель и запятнать его, - черви спадут на землю, а цветок останется. Берегите его: он цветок нежный и цветет лишь один раз в столетие».

В 1844 году Глинка отправился в Париж, затем с 1845 по 1848 годы жил в Испании, изучал народные песни и танцы. Результатами этого стали увертюры на народные темы «Арагонская хота» (1845) и «Ночь в Мадриде» (1848). В последующие годы он живет в в разных городах: Петербург, Варшава, Париж, Берлин. Пишет оркестровые вариации «Вальса-фантазии», влияние которых чувствуется в симфонических вальсах П. И. Чайковского. Приехав в Берлин, Глинка вновь встречается со своим учителем по музыкальной теории Деном. Он изучает полифонические произведения Баха, мечтая создать русскую полифонию. Однако сделать это он уже не успел. Михаил Иванович Глинка умер в Берлине в феврале 1857 года.

Чем знаменит

Михаил Глинка

Традиции, заложенные двумя операми Глинки, развились в русской музыке в жанры героико-эпической и сказочной оперы. Наследниками этих традиций стали Даргомыжский, Бородин, Римский-Корсаков, Чайковский. «Жизнь за царя» произвела такое впечатление на современников и потомков, что, несмотря на то, что и до нее русские композиторы создавали оперы, историю отечественной оперной музыки часто отсчитывают с ее премьеры. Более скрупулезные историки все равно признают ее значения, относя все предшествующие русские оперы к «доглинкинской эпохе».

Изначально Глинка сомневался, стоит ли ему браться за оперу о Сусанине, так как уже существовала опера Катерино Кавоса «Иван Сусанин», впервые поставленная в 1815 году. Однако Жуковский убедил композитора, сказав, что многие произведения созданы на одинаковые сюжеты, и это не мешает им сосуществовать. По предложению Жуковского, для написания либретто был приглашен барон Егор Розен. В советский период биографы характеризовали его как навязанного Глинке «весьма посредственного поэта, к тому же плохо владевшего русским языком». Но надо признать, что Розен сумел справиться с весьма трудной задачей, так как опера создавалась необычно: сначала Глинка писал музыку, и лишь потом Розен сочинял стихи. Было свойственно Розену и крайнее упорство. Если композитору не нравился какой-либо стих, Розен упрямо спорил с ним до последнего, отстаивая свой вариант.

Закончена опера была в октябре 1836 года. Директор императорских театров А. Гедеонов передал ее на отзыв Кавосу, автору оперы «Иван Сусанин» 1815 года. Кавос написал блестящий отзыв и приложил много усилий, помогая постановке, а в день премьеры сам дирижировал оркестром. Есть легенда, что Николай I изменил название оперы «Иван Сусанин» на «Жизнь за царя». На самом деле название изменил сам Глинка по совету Жуковского – они сочли неверным использовать название оперы Кавоса, которая тогда еще шла в театрах. Выбрали новый вариант «Смерть за царя». Николай I же, сказав: «Отдавший жизнь за царя не умирает», исправил слово «смерть» на «жизнь».

Премьера была назначена на 27 ноября (9 декабря) 1836 года. Михаил Иванович отказался от положенного ему гонорара, сказав: «Я не торгую своим вдохновением!». Публика Большого театра в Петербурге восторженно приняла оперу, император плакал во время спектакля.

О чем надо знать

После февральской революции А. Городцов предложил заменить в либретто оперы «Жизнь за царя» заключительный гимн новым вариантом со словами: «Славься, свобода и честный труд». После октября 1917 года опера «Жизнь за царя» не ставилась до 1939 года, когда под руководством дирижера С. А. Самосуда стала готовиться новая постановка – под названием «Иван Сусанин». Либретто написал поэт Сергей Городецкий. В его варианте сюжет был довольно сильно изменен. Действие было перенесено из 1613 года в октябрь 1612, когда польские войска в Москве были окружены ополчением Минина и Пожарского. Сюжет стал несколько странным: король Сигизмунд посылает отряд, чтобы разгромить русское ополчение, однако отряд, направившийся из Польши в Москву, по неизвестным причинам оказывается под Костромой, в деревне, где живет Иван Сусанин. У Сусанина же поляки требуют, чтобы тот показал им дорогу к стану Минина. О том, что Сусанин спас находившегося в монастыре под Костромой царя Михаила Федоровича, в новом варианте ничего не говорилось. В либретто вообще отсутствовали упоминания о царе. В заключительном гимне вместо «Славься, славься, наш русский царь, / Господом данный нам царь-государь! / Да будет бессмертен твой царский род, / Да им благоденствует русский народ!» стали петь: «Славься, славься, ты Русь моя! / Славься, родная моя земля! / Да будет во веки веков сильна / Любимая наша родная страна!..». В таком варианте опера Глинки ставилась с 21 февраля 1939 года. В 1992 году Большой театр поставил оперу с первоначальными названием и либретто.

Прямая речь

«Нам предстоит задача серьезная! Выработать собственный свой стиль и проложить для оперной русской музыки новую дорогу», - М. Глинка.

«Глинка... в такой степени соответствовал потребностям времени и коренной сущности своего народа, что начатое им дело процвело и выросло в самое короткое время и дало такие плоды, каких неизвестно было в нашем отечестве в продолжение всех столетий его исторической жизни», - В. В. Стасов.

«Глинка возвысил народный напев до трагедии», - В. Ф. Одоевский.

«Хоту только что исполняли с величайшим успехом... Уже на репетиции понимающие музыканты... были поражены и восхищены живой и острой оригинальностью этой прелестной пьесы, отчеканенной в таких тонких контурах, отделанной и законченной с таким вкусом и искусством! Какие восхитительные эпизоды, остроумно связанные с главным мотивом... какие тонкие оттенки колорита, распределенные по разным тембрам оркестра!.. Какая увлекательность ритмических ходов от начала и до конца! Какие самые счастливые неожиданности, обильно исходящие из самой логики развития!», - Ференц Лист об «Арагонской хоте» Глинки.

«Когда задумываешься, в чем, прежде всего, проявилась необыкновенная сила творческого гения Глинки, неизменно приходишь к мысли о начале всех начал в его искусстве – о глубочайшем постижении композитором духа народности», - Д. Д. Шостакович

22 факта о Михаиле Глинке

Помимо изучавшихся в Благородном пансионе французского, английского, немецкого, и латинского языков, Михаил Глинка изучил также испанский, итальянский и персидский языки.

Из-за занятости Жуковский не мог сам написать либретто оперы. Он лишь создал для нее небольшую песню «Ах, не мне бедному…».

Партию Сусанина в первой постановке оперы исполнил Осип Петров, а партию Вани – певица контральто Анна Воробьева. Вскоре после премьеры она вышла замуж за своего партнера по сцене и стала тоже Петровой. В качестве свадебного подарка Глинка сочинил дополнительную арию Вани («Бедный конь в поле пал…» в четвертом акте).

В знак своего восхищения оперой Николай I подарил Глинке бриллиантовый перстень.

В день премьеры оперы «Жизнь за царя» А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, П. А. Вяземский и М. Ю. Виельгорский сочинили канон в честь Глинки.

Глинка впервые использовал балетные сцены в опере не в чисто декоративных целях, а заставив их служить раскрытию образов героев и развитию сюжета. После Глинки в русской опере даже сложился стереотип: русские поют, враги танцуют (полонез в «Жизни за царя», затем поляки у Мусоргского, половцы у Бородина).

В третьем действии, когда поляки убеждают Сусанина вести отряд, реплики поляков написаны в ритме полонеза или мазурки с размером 3/4. Когда речь ведет Сусанин, размер музыки 2/4 или 4/4. После того, как Сусанин решается на самопожертвование и делает вид, будто его заинтересовали предлагаемые поляками деньги, он тоже переходит на трехдольный размер (на словах «Да, ваша правда, деньги — сила»).

Вплоть до конца XIX века было принято, что вторым действием «Жизни за царя», где звучит знаменитая «танцевальная сюита», дирижировал не оперный, а балетный дирижер.

«Патриотическая песня» Глинки с 1991 по 2000 годы был официальным гимном Российской Федерации.

Роман на стихи Пушкина «Я помню чудное мгновение», посвященные Анне Керн, Глинка посвятил ее дочери Екатерине Керн.

Первыми исполнителями «Патетического трио» стали в 1832 году музыканты оркестра театра «Ла Скала» кларнетист Пьетро Тассистро, фаготист Антонио Канту и сам Глинка, исполнивший партию фортепиано.

При первой постановке «Руслана и Людмилы» в декорациях сада волшебника Черномора художник использовал изображения одноклеточных организмов: фораминифер и радиолярий, взятые из немецкого зоологического атласа.

Великий князь Константин Павлович настолько не любил вторую оперу Глинки, что приказал провинившихся солдат вместо гауптвахты отправлять слушать «Руслана и Людмилу».

В арии Финна в опере «Руслан и Людмила» Глинка использовал мелодию народной финской песни, услышанной им от ямщика-финна.

В «Руслане и Людмиле» Глинка придумал оркестровый прием подражания гуслям: арфа пиццикато и фортепиано, который взяли на вооружение другие композиторы, в частности Римский-Корсаков в «Снегурочке» и «Садко».

Партию Головы исполняет скрытый от зрителей мужской хор. Рассказ Головы об истории Черномора и чудесном мече можно назвать единственной в истории арией для хора.

Партия Ратмира предназначена для женского голоса контральто, а Черномор у Глинки вообще не поет.

В марше Черномора звучит обычно челеста – инструмент, вошедший в оркестр лишь в конце 1880-х. Она заменяет использованную Глинкой и ставшую сейчас редкой стеклянную гармонику. Сравнительно недавно оригинал нот с партией стеклянной гармоники был найден в Берлине и первоначальная версия оперы поставлена в Большом театре.

Народную грузинскую мелодию, которую Глинка положил в основу романса «Не пой, красавица, при мне…» на стихи Пушкина, записал в Грузии и сообщил Глинке Александр Грибоедов.

Поводом к созданию «Попутной песни» послужило открытие в 1837 году первой в России железной дороги.

Первый памятник Глинке был поставлен в 1885 году в Смоленске. Бронзовая ограда памятника выполнена в виде нотных строк, где записаны 24 отрывка из произведений композитора.

На основе «Жизни за царя» 1920-е годы был создан спектакль «Серп и молот», в котором действие оперы Глинки было перенесено в Гражданскую войну.

Материалы о Михаиле Глинке

Статья о Михаиле Глинке в русской Википедии

Михаил Глинка на сайте Бельканто.ру

Михаил Глинка на сайте Classic-Online.ru

Михаил Глинка на сайте Нотомания

Очерки А. Гопко об операх Глинки