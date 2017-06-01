СБУ нашла «много интересного» при обысках в киевском офисе «Яндекса»

Сотрудники правоохранительных органов нашли «много интересного» во время обысков в офисе компании «Яндекс.Украина» в Киеве, заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает телеканал «112 Украина».

«Я не имею права предать огласке данные. Но мы там нашли много чего интересного, и, поверьте, это интересное связано с Россией», — сказал Грицак.

Он также отметил, пока рано говорить о результатах блокировки российских сайтов, поскольку «сознательные граждане понимают и не пользуются российскими сетями».

«Давайте скажем так. В результате этих действий даже российская экономика страдает, российский бизнес понес значительные убытки», — отметил глава СБУ.

Обыски в офисе компании «Яндекс.Украина» в Киеве прошли 29 мая. СБУ обвинила «Яндекс» в незаконной передаче личных данных украинцев в Россию.