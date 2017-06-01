В Кремле назвали шуткой сообщения о праздновании дня рождения Пригожина

В пресс-службе Кремля назвали шуткой заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Владимир Путин собирается праздновать день рождения бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют личным поваром Путина, сообщает телеканал «Дождь».

В пресс-службе Кремля отметили: «Это была шутка. Информация не соответствует действительности».

Ранее Песков рассказал, что сегодня «у известного "повара Путина" Е.Пригожина» день рождения и глава государства «будет его праздновать».