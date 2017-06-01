При эксгумации Леха Качиньского в его гробу обнаружили фрагменты чужих тел

При эксгумации погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Леха Качиньского в его гробу обнаружены фрагменты тел двух других людей, сообщает РИА Новости.

Как заявил заместитель генерального прокурора страны Марек Пащонек на пресс-конференции в Варшаве, сейчас прокуратура проверяет возможную вину российских медиков в связи с захоронением останков жертв трагедии в разных гробах.

«Ведется отдельное разбирательство об ответственности российских медиков. Мы направили в Россию запрос о правовой помощи», — сообщил Пащонек.

В последние дни в польских СМИ появилась информация об обнаружении в могилах жертв смоленской авиакатастрофы фрагментов тел других погибших.

В частности, останки нескольких человек нашли в могилах депутата сейма Александры Наталли-Щвят, генералов Бронислава Квятковского и Влодзимежа Потащиньского, стюардессы Натальи Янушко. Кроме того, в одной могиле были захоронены останки полевого епископа Войска Польского Тадеуша Плоского и православного ординария Войска Польского Мирона Ходаковского. Уже выяснилось, что два человека были похоронены в могилах не под своими именами.

Эксгумацию проводят в рамках нового расследования причины крушения лайнера. Первыми в ноябре 2016 года эксгумировали останки президента Леха Качиньского и его супруги Марии.

Прокуратуре предстоит провести извлечь из земли останки еще около 70 человек. По словам Пащонека, эксгумации будут завершены в апреле 2018 года.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». Погибли все находившиеся на борту 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни.