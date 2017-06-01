Суд арестовал еще одного фигуранта дела полковника Захарченко

Басманный суд Москвы арестовал еще одного фигуранта по делу бывшего начальника управления «Т» антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко – Виктора Клуженкова, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, Клуженков работал водителем семьи полковника ФСБ Дмитрия Сенина, шурина Захарченко, и был пособником при передаче взятки, которую Захарченко получил при посредничестве Сенина и генерала МВД Алексея Лаушкина: Клуженков передал деньги Лаушкину, который, в свою очередь, передал их Захарченко.

Сам Клуженков отрицает причастность к вменяемому ему преступлению, причем его адвокаты подчеркивают, что Клуженков работал в семье Сенина с 2015 года, а инкриминируемое преступление относится к 2014 году.