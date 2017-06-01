Кудрин заявил о неготовности российской власти к реформам

Экс-министр финансов и председатель совета «Центра стратегических разработок» Алексей Кудрин заявил в интервью Bloomberg, что предложенная им Стратегия развития России на период 2018-2024 годов вряд ли будет принята в нынешнем виде из-за неготовности российских властей к сокращению роли государства в экономике.

«Россия катастрофически теряет время. К сожалению, понимание о необходимости проведения структурных изменений у власти формируется медленно», — заявил Кудрин.

По его словам, предложенные ЦСР меры идут вразрез с кремлевской моделью централизованного управления экономикой, выстроенной Путиным, когда цены на нефть были вдвое выше текущих.

Ближайшее окружение его состоятельных сторонников противится любым изменениям, заявил Кудрин. Он назвал последние 10 лет «потерянным десятилетием для России» из-за того, что средний темп роста экономики в это время составлял около 1% в год при том, что во время двух первых сроков правления Путина данный показатель составлял 7%.

Кудрин представил свою стратегию 30 мая на совещании у президента РФ по экономическим вопросам. В ней предлагается не увеличивать налоги в течение шести лет, повысить пенсионный возраст, снизить роль государства в экономике, увеличить инвестиции в образование и расширить доступ к технологиям.

«Мы подготовили по его поручению проект стратегии, он должен сам ее изучить. Сегодня я ее официально ему вручил… Он обещал, что он внимательно с ним ознакомится и продолжит с нами работать, обсуждать отдельные вопросы. Он запланировал на основе сегодняшнего совещания несколько совещаний по отдельным вопросам у него… Это будет несколько совещаний уже в июне-июле», — рассказал Кудрин после совещания.

В ходе совещания были представлены предложения от нескольких команд. По словам главы ЦСР, сроки принятия единого документа не обозначены, некоторые решения могут принять до выборов 2018 года, а некоторые после.