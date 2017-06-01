Путин допустил приход войск США на Курилы при передаче островов Японии

Президент России Владимир Путин заявил, что США могут разместить на Южных Курилах свои военные базы, если острова будут переданы Японии, сообщает РБК.

На встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского экономического форума Владимир Путин заявил, что размещение американских военных баз «вытекает из договора» между США и Японией, «из подписанных протоколов».

При этом российский лидер отметил: «Нам их не показывают, но мы в целом знаем их содержание. Я сейчас не буду детализировать, хотя эти детали мне известны».

Владимир Путин также подчеркнул, что усиление военного присутствия на Дальнем Востоке не является инициативой России, однако базы НАТО приближаются к западным границам России, поэтому «мы соответствующим образом реагируем».