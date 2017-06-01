В МВД назвали правомерным задержание читавшего стихи на Арбате мальчика

Полицейские, задержавшие на московском Новом Арбате читавшего стихи мальчика, действовали правомерно, заявил заместитель главы МВД России Игорь Зубов, сообщает «Интерфакс».

«В целом, требование сотрудников было правомерным», - сказал Зубов 1 июня, выступая на заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

26 мая в районе Арбата полицейские задержали 9-летнего мальчика, который читал стихи Шекспира и, по данным источника в правоохранительных органах, просил у прохожих деньги. Видео, запечатлевшее его задержание, вызвало большой общественный резонанс. Позже мальчика передали отцу. В МВД сообщили, что мальчик занимался попрошайничеством, но, поскольку ему не исполнилось 16 лет, он не является субъектом административного правонарушения.

По факту задержания мальчика руководством управления внутренних дел по Центральному административному округу была назначена проверка. Столичный главк Следственного комитета РФ также проверяет действия полиции.