СМИ сообщили о возможном появлении в России нового лоукостера

На фоне роста авиаперевозок в России может появиться еще один лоукостер. Переговоры о его создании на базе действующей российской авиакомпании ведутся с рядом иностранных низкобюджетных авиаперевозчиков, сообщает «Коммерсантъ».

Новый перевозчик мог бы летать из недозагруженных региональных аэропортов, например из петербургского Пулково. По данным издания, консультации шли с несколькими крупными иностранными низкобюджетными авиакомпаниями, в том числе с малайзийской Air Asia, венгерской Wizz Air, турецкой Pegasus и другими, в частности, обсуждалось создание СП.

Стартовые переговоры состоялись также с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Фонд пока только был приглашен к участию и решений об инвестировании не принимал. «Переговоры на начальном этапе, акционерные и юридические вопросы также в стадии проработки»,— отмечает один из источников издания.

Новый перевозчик, предположительно, будет создаваться на базе российской авиакомпании, уже имеющей сертификат эксплуатанта, дающий право на полеты. Участники проекта рассматривают организацию полетов лоукостера из крупных региональных аэропортов.

«Это позволило бы развивать маршрутную сеть в регионах, минуя Москву, и удовлетворять местный спрос на дешевые авиаперевозки, которые пока предлагаются в очень ограниченном объеме», — сказал один из собеседников издания.

Переговоры о новом лоукостере идут на фоне резкого роста авиаперевозок в РФ: за январь-апрель они выросли на 20,8%, до 27,1 млн человек.

Единственный на данный момент полноценный российский лоукостер — ООО «Авиакомпания "Победа"» — является 100% дочерним предприятием «Аэрофлота».