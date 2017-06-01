Новым главным тренером «Зенита» назначен Роберто Манчини

Итальянский специалист Роберто Манчини назначен на должность главного тренера петербургского футбольного клуба «Зенит», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с клубом подписано на три года и предусматривает возможность продления на два года.

«Футбольный клуб «Зенит» приветствует Роберто Манчини в Петербурге и желает удачи в качестве главного тренера сине-бело-голубых! Benvenuto, Roberto Mancini!» - говорится в сообщении.

Манчини возглавлял миланский «Интер» с 2004 по 2008 год и с 2014 по 2016 год, а в перерыве являлся тренером английского «Манчестер Сити». Он является трехкратным чемпионом Италии, обладателем Суперкубка и четырехкратным победителем Кубка Италии.

«Манчестер Сити» под его руководством побеждал в чемпионате Англии, Кубке и Суперкубке страны.

В чемпионате России по футболу петербургский «Зенит» 7 мая не смог выиграть у «Терека» (Грозный) и лишился возможности догнать в турнирной таблице своего главного конкурента за звание чемпиона – московский «Спартак». 28 мая совет директоров «Зенита» принял решение о досрочном расторжении контракта с главным тренером команды Мирчей Луческу.

Слухи о расторжении контракта с Луческу появились еще 8 марта, но тогда СМИ сообщили, что клуб «Зенит» может пригласить на пост главного тренера команды бывшего наставника сборной РФ и ЦСКА Леонида Слуцкого.