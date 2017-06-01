МЧС выпустило штормовое предупреждение для 14 регионов России

В 14 областях Центрального и Приволжского региона страны ожидаются грозы и сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду. Неблагоприятные погодные явления продлятся до пятницы, 2 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центральный региональный центр (ЦРЦ) МЧС России.

«31 мая от Гидрометцентра России были получены предупреждения об ухудшении погодных условий в ряде областей Центрального и Приволжского региона. Ожидается выпадение обильных осадков, местами грозы, возможен град, а также усиление ветра до 23 м/с. Данный прогноз сохранится до 2 июня», - сообщили в МЧС.

Под воздействие неблагоприятных явлений попадают Белгородская, Владимирская, Курская, Московская, Орловская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области, а также Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Башкортостан и Пермский край.

Подразделения МЧС России обоих федеральных округов функционируют в режиме повышенной готовности.

«Проведено информирование населения о прогнозируемой обстановке путем рассылки СМС-сообщений операторов сотовой сети; информации доносится до населения через терминальные комплексы ОКСИОН и официальные сайты территориальных органов МЧС России; развернуты штабы по контролю за обстановкой; проверена готовность резервных источников электропитания; увеличена группировка аварийно-спасательных подразделений и энергетических служб, находящихся на дежурстве», - говорится в сообщении.

Уже появились сообщения о мощном урагане, обрушившемся на южные и восточные районы Татарстана. Сильные порывы ветра повредили крыши зданий в селе Верхняя Чегодайка Черемшанского муниципального района. Пострадали кровли четырех частных домов и шести надворных построек.

В социальных сетях публикуют фотографии последствия разгула стихии - поваленные деревья, проломленные стекла автомобилей. Также появилось видео смерча, который наблюдали, по разным сообщениям, в Альметьевске, Заинске, Нурлате, Черемшане.

ЦРЦ МЧС России рекомендует населению по возможности не покидать свои дома; избегать широкоформатных и слабо укрепленных конструкций, кровель зданий и деревьев; водителям отказаться от использования личного автотранспорта, а если необходимость сохраняется с осторожностью управлять транспортным средством, соблюдая скоростной режим и дистанцию.