Организаторы ММКФ рассказали о жюри и конкурсной программе

1 июня в московском отеле «СтандАрт» состоялась первая официальная пресс-конференция 39 Московского международного кинофестиваля. В ней приняли участие: программный директор ММКФ, кинокритик Кирилл Разлогов, директор по связям с общественностью фестиваля Петр Шепотинник, куратор программы «Свободная мысль» и конкурса Документального кино Григорий Либергал.

На пресс-конференции были представлены первые 11 фильмов конкурсной программы фестиваля:

ХОХЛАТЫЙ ИБИС (режиссер Лян Цяо. Китай)

ПРЕИСПОДНЯЯ (режиссер Фенар Ахмад. Дания)

СЕЛФИ (режиссер Виктор Гарсия Леон, Испания)

СИМФОНИЯ ДЛЯ АНЫ (режиссеры Эрнесто Ардито, Вирна Молина, Аргентина)

ЗВЕЗДАЧИ (режиссер Виса Койсо-Канттила, Финляндия)

АПРЕЛЬСКИЙ СОН ДЛИНОЙ В ТРИ ГОДА (режиссер Рютаро Накагава, Япония)

ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК (режиссер Ким Понхан, Республика Корея) ЛУЧШИЙ ИЗ МИРОВ (режиссер Адриан Гойгингер, Германия)

ПРЫЖОК В ВОДУ (режиссер Мустафа Сарвар Фаруки, Бангладеш/ Индия)

КАРП ЗАМОРОЖЕННЫЙ (Frosted Carp, режиссер Владимир Котт, Россия)

КУПИ МЕНЯ (режиссер Вадим Перельман, Россия).

Кирилл Разлогов отметил, что программа кинофестиваля – разноплановая, разнообразная, это набор разных программ, разных фильмов и разных людей. Организаторы стремятся не замыкаться и приглашать кураторов, которые делают те программы, которые им интересны.

По словам Петра Шепотинника, программа фестиваля все еще находится в стадии формирования. В частности, пока не известны фильмы открытия и закрытия 39 ММКФ.

На пресс-конференции были объявлены имена нескольких членов жюри основного конкурса, в числе которых. В жюри, в частности, вошли режиссер и продюсер из Финляндии Йорн Йохан Доннер, режиссер и сценарист Альберт Серра (Испания), режиссер, продюсер Реза Миркарими (Иран) и итальянская актриса Орнелла Мути

Впервые в рамках кинофестиваля пройдет программа VR-кино Russian VR Seasons, которую курирует режиссер Георгий Молодцов. Это программа сферических работ, созданных для просмотра в шлемах виртуальной реальности.

Также в этом году Московский международный кинофестиваль и Сеть кинотеатров «КАРО» представят совместный проект «ММКФ в регионах». Впервые жители нескольких городов России смогут увидеть некоторые премьеры фестивальных программ одновременно с московскими гостями ММКФ. Специальные показы пройдут в Казани, Калининграде, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге с 30 июня по 2 июля.