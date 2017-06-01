В МВД предложили считать законными любые требования полицейских

В МВД РФ призвали ввести в России «презумпцию доверия» к сотрудникам правоохранительных органов, чтобы их действия априори считались правомерными, а требования законными и выполнялись в обязательном порядке, сообщает «Интерфакс».

«Мы ставим вопрос о введении института "презумпции доверия" к сотрудникам полиции. Когда его действия априори считаются правомерными и только потом должны в судебном или ином порядке доказываться, что он поступил неправильно и превысил свои полномочия. А если он предъявляет законные требования - любой гражданин обязан их исполнить. Обязан!» - заявил статс-секретарь, заместитель министра МВД Игорь Зубов в четверг на заседании Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Зубов подчеркнул, что в этом случае каждый гражданин должен будет исполнять требования полицейского и «это должно быть в крови каждого человека».

«Считаем, что это важный вопрос для системы МВД, потому что он поднимается почти на всех наших встречах с личным составом», - признался замминистра. Если же, по его словам, впоследствии доказывается неправомерность действий сотрудника полиции, он должен привлекаться к повышенной ответственности.