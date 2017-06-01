В Киеве ранен экс-фигурант дела о покушении на Путина Адам Осмаев

В Киеве в ходе перестрелки ранен россиянин Адам Осмаев, которого в 2012 году арестовывали на Украине по обвинению в подготовке покушения на президента России Владимира Путина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.

По данным издания, Осмаев с женой Аминой Окуевой договорились об интервью с человеком, назвавшимся журналистом Le Monde Алексом Вернером. На встрече «журналист» достал пистолет «Глок» и выстрелил в Осмаева, после чего Окуева четырежды в ответ выстрелила в нападавшего из наградного ПМ. Обоих раненых доставили в 17-ю городскую больницу.

В свою очередь, директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко также сообщил в Facebook, что на Осмаева было совершено нападение и Окуева ранила стрелявшего, который «под видом иностранного журналиста втерся в доверие» к Осмаеву.

Напомним, что 27 февраля 2012 года «Первый канал» сообщил, что российские и украинские спецслужбы сорвали покушение на Путина, которое террористы планировали совершить после президентских выборов 4 марта. В подготовке покушения признался гражданин России Адам Осмаев.

Осмаев был осужден за организацию теракта против президента России Владимира Путина и провел в СИЗО два года и девять месяцев, после чего был отпущен на свободу. Отмечалось, что прокуратура Украины исключила статьи о терроризме из обвинительного приговора Осмаева. В 2014 году Осмаев обжаловал в ЕСПЧ решение о своей экстрадиции; постановление об экстрадиции Генпрокуратура Украины отменила в августе 2014 года. В феврале 2015 года Осмаев возглавил «батальон имени Джохара Дудаева», воюющий на стороне украинских военных в зоне АТО.

В марте 2015 года источник в ФСБ России назвал Осмаева главным подозреваемым в организации убийства Немцова.