В Минюсте Украины сообщили о взыскании с «Газпрома» первого штрафа

Министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил о взыскании первых сумм с «Газпрома» по штрафам, наложенным Антимонопольным комитетом, сообщает «Интерфакс».

«Мы наработали механизм взыскания средств и другого имущества с данной компании, в том числе, через механизмы правовой помощи и сотрудничества с другими странами», - пояснил министр.

«Уже сейчас арестовано определенное имущество «Газпрома», которое находится на территории Украины - об этом сообщил и сам «Газпром». Речь идет об акциях компании, где они являются акционерами. Эти компании рабочие, действующие, имеют денежные потоки и выплачивают дивиденды», - сказал Петренко.

«Конечно, активов на 172 млрд гривен на территории Украины, которые бы принадлежали Газпрому, нет, и мы будем двигаться в другие страны, где есть соответствующие активы и денежные средства, и ставить вопрос о выполнении украинских решений и в будущем - международных решений о взыскании с "Газпрома" задолженности», - заявил глава Минюста.

Украинские антимонопольщики наложили на «Газпром» штраф за «злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа» на Украине, а также пени в размере суммы штрафа за просрочку его уплаты. Решение украинской стороны о взыскании штрафа в 172 млрд гривен «Газпром» обжаловал в Стокгольмском арбитраже.