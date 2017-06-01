Песков отверг возможность приватизации нефтяного сектора

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление председателя совета фонда «Центр стратегических разработок», экс-министра финансов Алексея Кудрина о необходимости полной приватизации нефтяного сектора России, сообщает РИА Новости.

Ранее Кудрин заявил, что весь нефтяной сектор в России должен быть приватизирован в ближайшие семь лет.

Однако Песков отметил: «Насколько мне известно, у правительства пока таких планов нет».