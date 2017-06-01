В Петербурге прошла встреча Путина с главами международных информагентств

В Санкт-Петербурге на международном экономическом форуме прошла традиционная встреча президента России Владимира Путина с главами международных информагентств, передает РИА Новости.

Первый вопрос поступил от немецкого СМИ о взаимоотношениях президента России с немецкими коллегами. Владимир Путин отметил, что несмотря на разногласия, с канцлером ФРГ Ангелой Меркель у него есть много точек соприкосновения, включая экономику и международную политику. Он выразил уверенность, что Россия и Германия продолжат сотрудничество и после выборов в ФРГ.

«Господина Шульца я не знаю, но это довольно опытный человек», - отметил Путин, выразив надежду, что кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии настроен конструктивно.

Отвечая на вопрос от японского агентства Киодо: «Возможна ли демилитаризация Южнокурильских островов и какие могут быть подходы к решению этого вопроса?», глава российского государства заявил, что «наращивание военного потенциала - это не инициатива России». Путин отметил, что Россия реагирует на укрепление у своих границ, в частности, на появление американской системы ПРО в Южной Корее, и подчеркнул, что «Россия не будет безвольно смотреть на разрастание американской ПРО».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему представитель агентства Франс Пресс не попало на встречу Владимира Путина с руководителями международных информагентств.

«Дело в том, что это называется саммит информационных агентств, то есть присутствуют первые лица или, как минимум, вторые лица в исключительных случаях. Формат встречи не предусматривает участия на другом уровне», — пояснил ситуацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.