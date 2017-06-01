Минобороны РФ назвало причину крушения Ту-154

Министерство обороны России обнародовало итоги расследования крушения самолета Ту-154 под Сочи, которое произошло 25 декабря 2016 года, сообщает «Интерфакс».

В ведомстве сообщили: «По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентировки – ситуационной осведомленности командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям».

В Минобороны подчеркивают: «Не установлено никаких нарушений правил заправки самолета топливом в аэропорту города Сочи или воздействие внешних факторов. <…> Комиссией не выявлено нарушений действующих требований, касающихся рассадки пассажиров в салоне Ту-154, а также загрузки и центровки перевозимого груза, вес которого составлял 152 кг».

Таким образом, расследование авиакатастрофы комиссией, в которую входили эксперты Минобороны, Минтранса, Межгосударственного авиационного комитета, Минпромторга и авиационного концерна «Туполев», завершено.

Напомним, жертвами катастрофы стали 92 человека, в их числе – Елизавета Глинка (Доктор Лиза), артисты ансамбля имени Александрова, военнослужащие, журналисты.