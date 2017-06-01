СМИ сообщили о готовности Белого дома вернуть дипсобственность России

Власти США намерены вернуть России доступ к двум загородным дипломатическим резиденциям в штатах Нью-Йорк и Мэриленд, пишет The Washington Post.

Напомним, в конце прошлого года Барак Обама, покидавший пост президента США, потребовал, чтобы российские дипломаты покинули страну, а доступ к дипсобственности России был закрыт.

Ранее СМИ сообщали, что администрация Трампа обещала рассмотреть вопрос о возвращении дипсобственности в обмен на разрешение возобновить строительство консульства США в Санкт-Петербурге. Однако затем в Белом доме изменили решение: госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил министру иностранных дел России Сергею Лаврову и российскому послу в США Сергею Кисляку, что возвращение дипсобственности больше не увязано со строительством консульства.

Между тем, представитель Госдепартамента США Роберт Хаммонд заявил, что «США и Россия не достигли договоренностей» по возврату России дипсобственности. Ожидается, что данный вопрос будет обсуждаться в ходе встречи представителей США и России в Санкт-Петербурге в июне.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве не исключают введения ответных мер на арест принадлежащих России комплексов зданий — дипломатических дач. Вслед за этим помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о возможности принятия Москвой ответных мер.