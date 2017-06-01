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01 июня 2017, 14:31
астрономия планетология

Планетологи сообщили про поворот оси Энцелада

Энцелад
Энцелад
NASA

В научном журнале Icarus опубликована статья группы ученых, которые, на основе собранных космическим аппаратом «Кассини» данных,  пришли к выводу, что ось вращения спутника Сатурна Энцелада в прошлом могла быть повернута в результате столкновения с другим космическим объектом. Кратно об этом исследовании рассказывает сайт Лаборатории изучения реактивного движения НАСА.

Изучая особенности рельефа Энцелада, исследователи предположили, что сейчас ось его вращения смещена по сравнению с первоначальным положением примерно на 55°. Внимание ученых привлекли значительные отличия между северным и южном полюсами спутника. Южный полюс Энцелада покрыт сетью параллельных трещин, их называют еще «тигровыми полосами». Благодаря информации, полученной от «Кассини», стало известно, что из этих трещин периодически бьют струи пара с частицами водяного льда, а глубоко под слоем льда в районе южного полюса, вероятно, находится массивное скопление жидкой воды – подледный океан, подобный океану на спутнике Юпитера Европе. Никаких подобных процессов не наблюдается на северном полюсе Энцелада.

Подробно проанализировав топографию спутника, ученые отметили три группы низменностей – бассейнов, две из которых расположены почти точно напротив друг друга по диаметру спутника, а третья образует кольцо вокруг него посередине между двумя первыми.

Прежнее и текущее расположения южного полюса Энцелада. Илл.: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute/Cornell University

Авторы статьи предполагают, что эти три группы бассейнов представляют собой следы древних полюсов и древнего экватора Энцелада и возникли в процессе его вращения из-за изостатической компенсации. В какой-то момент Энцелад пережил столкновение с астероидом, в результате которого его ось вращения стала нестабильной и после периода колебаний, продлившегося около миллиона лет, заняла нынешнее положение. Колебания оси оставили характерные следы на поверхности спутника. А место столкновения, которое изначально находилось почти в районе экватора Энцелада, оказалось в области нового южного полюса. Именно удар астероида ученые считают причиной появления «тигровых полос» и криовулканов в этом регионе.

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