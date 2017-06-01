Изучены останки жертв Тридцатилетней войны

Группа ученых из археологического управления земли Саксония-Анхальт и Института судебной медицины в Хомбурге опубликовала результаты обследования скелетов из массового захоронения, найденного в 2011 году возле немецкого города Лютцен.

16 ноября 1632 года близ Лютцена произошла одна из самых кровопролитных битв Тридцатилетней войны. Шведская армия под предводительством короля Густава II Адольфа сразилась с войсками Священной Римской империи, которыми командовал полководец Альбрехт Валленштейн. Шведы одержали победу, заставив противника отступить, но весьма дорогой ценой. Они потеряли около трех с половиной тысяч человек, примерно столько же, сколько их противники. Среди погибших был и шведский король.

Когда в ходе раскопок 2011 года археологи наткнулись на останки участников битвы, они извлекли целиком 55-тонный блок почвы, содержавший скелеты, и исследовали его в лабораторных условиях. Теперь коллектив под руководством Николь Никлиш (Nicole Nicklisch) опубликовал в электронном научном журнале PLOS ONE результаты анализа останков 47 человек. Как оказалось, большинство погибших имели прижизненные травмы – следы ранений в предшествующих боях. В том числе у шестнадцати имелись ранения головы (один человек был ранен в голову четырежды, прежде чем погиб у Лютцена), а у 21 человека – следы ранений на костях рук, ног и ребрах.

Что же касается причин смерти, то больше половины погибших были убиты огнестрельным оружием. У одиннадцати человек в черепах сохранились убившие их пули. Столь большое количество огнестрельных ран кажется необычным для той эпохи, по этому параметру захоронение в Лютцене значительно отличается от обнаруженных археологами ранее массовых захоронений погибших в других сражениях Тридцатилетней войны на территории Германии: у Виттстока и Алерхайма.

Исследователи предполагают, что этот факт связан с одним из эпизодов сражения. Отборная часть пехотная шведской армии – «Синяя бригада» – была разгромлена и потеряла две трети личного состава, когда ее атаковали с обоих флангов имперские кирасиры. Произошло это примерно в том месте, где было найдено захоронение. Судя по оставшимся пулям, они были выпущены из пистолетов, мушкетов и карабинов, которые имелись на вооружении у кавалеристов.

В двух случаях в ротовой полости черепов были найдены пули, не использованные во время выстрела. Это объясняется обыкновением солдат XVII века держать во рту пулю, чтобы иметь возможность в бою быстро перезарядить оружие.

По мнению археологов, хотя большинство в братской могиле составляют шведы, в ней захоронены также и немецкие солдаты. На телах осталось очень мало одежды и амуниции, ученые предполагают, что они были раздеты перед захоронением. Часть тел были помещены в могилу бережно, но большинство, по-видимому, были сброшены туда в беспорядке. Захоронение, по словам исследователей, скорее всего, произвели местные жители, пришедшие на поле битвы спустя несколько дней. В то время простые крестьяне уже устали от войны, приносившей им только бедствия, поэтому относились без особого почтения к обеим армиям.