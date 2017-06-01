Путин сообщил о привлеченном РФПИ в Россию триллионе рублей инвестиций

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), созданный в 2011 году, уже привлек вместе со своими партнерами в экономику России более 1 трлн рублей инвестиций, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Общий капитал партнерств РФПИ с зарубежными инвесторами превышает $30 млрд, сообщил российский президент на встрече с зарубежными инвесторами в рамках Петербургского международного экономического форума.

Он также отметил, что проекты Фонда оказывают «значимое положительное влияние на отечественную экономику», а их доходность существенно превышает доходность от других инвестиционных инструментов - порядка 15% годовых в долларах США.

«Мы готовы предложить интересные объекты для приложения капиталов в инфраструктуре, в сфере транспорта, энергетике, связи, при этом намерены сделать более понятными, четкими механизмы инвестиций, чтобы снизить риски инвесторов, сделать их участие в таких долгосрочных проектах более выгодными», - заверил президент.