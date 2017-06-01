«Яндекс» допустил закрытие бизнеса на Украине

Российская интернет-компания «Яндекс» может закрыть бизнес на Украине, заявил в интервью телеканалу НТВ гендиректор компании в РФ Александр Шульгин.

Шульгин напомнил: «Украинское государство приняло против ряда российских IT-компаний ряд санкций, которые делают невозможной нашу деятельность в стране. Это в первую очередь вредно для украинского общества и украинского государства».

Глава компании отметил: «Скорее всего, наше экономическое вовлечение в бизнес на Украине будет сокращено или обнулено».

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины провела обыски в офисах «Яндекса» в Киеве и Одессе. Утверждалось, что компания незаконно передавала личные данные украинцев в Россию.

1 июня в СБУ заявили, что в ходе обысков нашли в офисе «Яндекса» в Киеве «много интересного».