СМИ сообщили подробности задержки с оповещением об урагане в Москве

Отсутствие SMS-рассылки с предупреждением об урагане, обрушившемся на столичный регион 29 мая, вызвано тем, что дежурный офицер Центра управления кризисными ситуациями московского управления МЧС, дежуривший 28 мая накануне урагана, отложил рассмотрение сообщения Метеобюро о неблагоприятных погодных условиях новой смене, сообщил «Ленте.ру» источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника интернет-издания, офицер, который заступил на дежурство 29 мая, также не разослал информацию, поскольку полагал, что это сделано его коллегой.

По данному факту ведется служебная проверка.

Ранее в МЧС заявили, что экстренное оповещение населения не проводилось, поскольку прогноз Росгидромета не подпадал под категорию «чрезвычайная ситуация».

Жертвами ураган в столичном регионе, по последним данным, стали 15 человек. 208 человек пострадали.