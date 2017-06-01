Минтранс допустил введение запрета проносить алкоголь в самолеты

Министерство транспорта России намерено «дополнительно взвесить» как повлияет возможный запрет пассажирам проносить купленный в зоне duty free алкоголь в салоны самолетов на доходы аэропортов, передает РБК.

Глава Минтранса Максим Соколов сообщил в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что закон по борьбе с дебоширами «уже находится на площадке» Госдумы.

«Что касается сдачи в багаж продукции, алкогольной в первую очередь, которую приобретают пассажиры в магазинах duty free, то здесь надо все дополнительно взвесить», — добавил министр.

Он пояснил, что работа таких магазинов влияет на финансовую модель аэропортов. Инвесторы также учитывают в своих решениях доходы от магазинов duty free, отметил министр. По этой причине сначала эксперты должны установить, как подобный запрет может повлиять на «финансовые модели инвестиций аэропортов».

Напомним, что в феврале 2017 года транспортная полиция предложила обязать пассажиров перевозить алкоголь, приобретенный пассажирами в магазинах беспошлинной торговли (duty-free), только в багажном отделении самолета. Таким образом, получить приобретенные алкогольные напитки пассажиры смогут только после завершения рейса в аэропорту прибытия.