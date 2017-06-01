Кудрин призвал приватизировать всю нефтяную отрасль России

Глава совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин заявил, что весь нефтяной сектор в России должен быть приватизирован в ближайшие 7–8 лет, передает «Интерфакс».

Выступая 1 июня на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, Кудрин заявил: «Там нам не нужно государственных компаний. Государственный статус приносит им скорее вред, чем имеет положительный эффект».

Кроме того, Кудрин подчеркнул необходимость сокращения государственного участия в экономике: «Это еще наше родимое пятно, что мы не сократили государственную экономику, а в некоторых случаях даже стали возвращаться к этому».

Между тем, в распоряжении «Газеты.ру» оказалась презентация стратегии Центра стратегических разработок (ЦСР), подготовленная Кудриным. В ней главной угрозой заявлено технологическое отставание России от развитых стран.

Кроме того, отмечается более медленный экономический рост в сравнении с другими странами мира, невозможность обеспечения обороноспособности на необходимом уровне, а также неспособность «обеспечить достойную жизнь гражданам страны».