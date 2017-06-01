В России защитили первую кандидатскую работу по теологии

Протоиерей Павел Хондзинский стал первым в России кандидатом теологии, защитив диссертацию «Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского», передает РИА Новости.

Изначально предполагалось, что Хондзинский станет кандидатом наук по истории и философии, однако в 2015 году Высшая аттестационная комиссия признала теологию научной специальностью. В 2016 году были созданы диссертационный и экспертный советы и стала возможна защита работ по этой дисциплине.

Защита проходила в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых Кирилла и Мефодия. В зале присутствовали около 70 человек — представителей церкви, ученых и журналистов.

За присуждение ученой степени диссертанту проголосовали 21 из 22 присутствовавших членов Объединенного диссертационного совета по теологии. Всего в диссовет входят 23 ученых, его возглавляет председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Автореферат диссертации получил четыре положительных и пять отрицательных отзывов. Критикам работы не понравился метод, использованный в исследовании, который, как утверждают они, «основан на личностном опыте веры и жизни теолога».

«Вы знаете я сейчас думаю, что больше никогда участвовать в таком мероприятии не буду. Очень много крови стоит», — пошутил после защиты Хондзинский.

Отец Павел является деканом Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского университета.