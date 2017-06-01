01 июня 2017, 19:53
США ввели санкции против гражданина России за связи с КНДР
США ввели санкции в отношении гражданина России, а также граждан КНДР и Китая в связи с ядерной программой Пхеньяна, сообщает RT со ссылкой на данные Минфина США.
Отмечается, что санкции введены против россиянина Игоря Мичурина, который по данным Минфина США связан с компанией Korea Tangun Trading Corporation.
Ранее сообщалось, что лидеры стран «Большой семерки» в ходе саммита в итальянском городе Таормина договорились усилить давление на Северную Корею.
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