США ввели санкции против гражданина России за связи с КНДР

США ввели санкции в отношении гражданина России, а также граждан КНДР и Китая в связи с ядерной программой Пхеньяна, сообщает RT со ссылкой на данные Минфина США.

Отмечается, что санкции введены против россиянина Игоря Мичурина, который по данным Минфина США связан с компанией Korea Tangun Trading Corporation.

Ранее сообщалось, что лидеры стран «Большой семерки» в ходе саммита в итальянском городе Таормина договорились усилить давление на Северную Корею.