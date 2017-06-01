США ужесточили требования к желающим получить въездную визу

США ужесточилиправила проверки для выдачи американских виз. Администрация президента США Дональда Трампа утвердила новую анкету для соискателей, которая включает ряд новых пунктов, сообщило агентство Reuters.

Отныне работники консульств США будут запрашивать у желающих получить визу номера всех их предыдущих заграничных паспортов, имена страниц в соцсетях, которыми они пользовались в последние пять лет, а также подробную биографию за 15 лет, включая данные о трудоустройстве и перемещениях по миру.

Эти вопросы обозначены в анкете как необязательные. Более жесткие правила будут применяться для заявителей на получение визы для дополнительной проверки в связи с терроризмом и другими вопросами национальной безопасности. Указано, что отсутствие ответов может привести к задержке выдачи визы или к отказу в ней.