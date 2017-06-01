СБУ обвинила крупного украинского провайдера в связях с ФСБ

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила руководство крупного украинского интернет-провайдера Wnet в связях с российскими спецслужбами, говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте СБУ.

По данным следствия, Wnet передал сегмент сети и телекоммуникационное оборудование «фиктивной коммерческой структуре, контроль над которой получила ФСБ РФ», установившая на оборудовании собственные технические средства. В ФСБ планировали таким образом получить доступ к информации сети провайдера, среди украинских клиентов которого – государственные учреждения, международные организации и крупные банки.

В СБУ заявили, что благодаря трафику, полученному от канала Wnet, доступ в интернет в Крыму получили ФСБ и военные структуры РФ. Также провайдер «по указанию российских кураторов» не заблокировал доступ к запрещенным на Украине сайтам РФ.

1 июня СБУ провела обыск в офисе Wnet. В ведомстве заявили, что следствие ведется по статье о финансировании действий по насильственному изменению или свержению конституционного строя или захвата государственной власти.