Глава «Лукойла» сообщил о владении четвертью акций компании

Глава «Лукойла» Вагит Алекперов сообщил РБК, что владеет 24,8% акций этой нефтяной компании.

Алекперов отметил, что не видит для себя более надежного инструмента инвестирования. «Но у нас есть ограничения — 25% по российскому законодательству. У меня как раз в этом районе и есть, 24,8%», — добавил он.

Какие ограничения имеются в виду, не уточняется.

Летом 2015 года Алекперов говорил об ограничении в 30%.

«Я постоянно приобретаю акции "Лукойла". Но есть ограничения: я не доведу никогда пакет до 30%», — отмечал миллиардер.

31 мая Bloomberg отмечал, что с начала года Алекперов потерял 1 млрд долларов. Это произошло из-за того, что акции «Лукойла» упали в цене не 18% на фоне укрепления рубля и снижения выручки нефтяных компаний.