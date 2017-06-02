Путин сравнил обвинения во вмешательстве в выборы с антисемитизмом

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, сравнил позицию США, обвиняющих российские власти во вмешательстве в выборы, с антисемитизмом. Стенограмма выступления опубликована на сайте Кремля.

По словам путина, «проблема не у нас, проблема — внутри американской политики».

«Команда [президента США Дональда] Трампа оказалась более эффективной в ходе избирательной кампании. Я и сам иногда думал: перебирает мужик, честное слово. Это правда! Но оказалось, что он был прав, что он нашел подход к тем группам населения и к тем группам избирателей, на которых он сделал ставку, и они пришли и проголосовали за него.

А другая команда просчиталась. Признать эту ошибку не хочется. <…> Легче сказать, что мы не виноваты, это виноваты русские, они вмешались в наши выборы, а мы хорошие. Это мне антисемитизм напоминает: во всем евреи виноваты. Сам придурок, ничего сделать не может, — а евреи виноваты!» — добавил президент.

Так он отреагировал на вопрос ведущей NBC Мегин Келли, которая модерировала встречу.

Она заявила, что «все 17 агентств по разведке США сделали вывод о том, что Россия вмешивалась в выборы в США».

«Это были беспартийные специалисты: и республиканцы, и демократы, те, кто поддерживал президента Трампа, некоторые защищали и вас [Владимира Путина]. Все они приняли эти выводы. Все эти профессионалы разведки, а также частные компании, которые не связаны с какой-либо политической партией, сказали, что Россия вмешивалась в американские выборы», — отметила телеведущая.

Путин в ответ сообщил, что не засекреченная версия отчетов американских спецслужб — «никакая».

«"А кто шил костюм? — Карманы хорошо пришиты? — Хорошо. — Пуговицы хорошо? — Хорошо. — Есть претензии к пуговицам? — Нет, пришиты намертво. Но костюм носить невозможно". Такое бывает? Было у одного из наших сатириков Аркадия Исааковича Райкина», — вспомнил Путин монолог сатирика.